Loujain Al-Hathloul (31) ist eine der bekanntesten Frauenrechtlerinnen Saudi-Arabiens und hat sich unter anderem für das Recht der Frauen auf Autofahren in ihrem Land eingesetzt – mit Erfolg. Am Montag ist sie zu fast sechs Jahren Haft verurteilt worden. Die saudischen Richter waren der Auffassung, dass Al-Hathloul unter anderem daran gearbeitet habe, das politische System des Landes zu ändern. In Mannheim wurde sie im Herbst mit dem Bertha-und-Karl-Benz Preis der Stadt ausgezeichnet. Die Reaktion des Mannheimer Rathauschefs Peter Kurz (SPD) am Dienstag: "Dass Loujain Al-Hathloul für ihren friedlichen Aktivismus verurteilt wurde, erfüllt uns mit Sorge und Betroffenheit". Er forderte die sofortige Freilassung.