In der Corona-Krise sollen die Menschen möglichst zu Hause bleiben. Experten sind sicher, dass dadurch die häusliche Gewalt steigen wird. Für die Frauenhäuser in der Region ist das eine große Herausforderung.

Berichte aus China zeigen: In den von Ausgangssperren betroffenen Gebieten hat es in den vergangenen Wochen einen starken Anstieg von Fällen häuslicher Gewalt gegeben. Experten befürchten, dass sich diese Tendenz auch in Deutschland bemerkbar machen wird. Auch weil viele Menschen nun ihren Job per Home Office erledigen.

Frauenhäuser an der Kapazitätsgrenze

Um die betroffenen Frauen und oft auch Kinder kümmern sich in der Regel die Frauenhäuser - aber diese Einrichtungen sind deutschlandweit schon jetzt an der Kapazitätsgrenze. Auch im Rhein-Neckar-Raum ist die Situation angespannt. So sind zum Beispiel die Frauenhäuser in Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen eigenen Angaben zufolge seit langer Zeit fast voll belegt.

Aufnahmestopp in Mannheim

In Mannheim gibt es nach Angaben der Hausleitung zurzeit einen Aufnahmestopp. Teilweise müssen sich dort zwei Frauen und deren Kinder ein Appartement teilen. Die Hausleitung geht davon aus, dass sich die Situation durch die Corona-Krise noch verschärfen wird.

Notfallplätze in Heidelberg vorhanden

Auch in Heidelberg sind die 16 regulären Plätze des Frauenhauses belegt. Eine Sprecherin sagte dem SWR, vier Plätze seien entweder für Notfälle oder aber für Corona-Infizierte reserviert, die dann im Haus natürlich unter Quarantäne gestellt würden. In Ludwigshafen gibt es zurzeit auch nur noch bedingt freie Unterbringungsplätze.

Was, wenn Frauenhaus keinen Platz mehr hat?

Sollten Frauen in einer absoluten Notlage zu einem der Frauenhäuser in der Region kommen und dort keinen Platz mehr bekommen, werden sie nach Angaben des Mannheimer Frauenhauses an eine andere Einrichtung in Deutschland vermittelt. Gibt es dort ebenfalls keinen Platz mehr, würden die Bahnhofsmission und am Ende die zuständigen Behörden kontaktiert.

Vorsorgemaßnahmen in den Frauenhäusern

In Ludwigshafen haben die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses wegen der Corona-Krise einen Pandemieplan erarbeitet. Er sieht unter anderem vor, dass Ehrenamtliche freigestellt sind, weil viele von ihnen zur Risikogruppe der Über-65-Jährigen gehören. Außerdem dürfen die Bewohnerinnen nur noch einzeln die Büros betreten und Gespräche werden auf das Notwendigste beschränkt. Darüber hinaus müssen die Bewohnerinnen die Hygieneregeln im Haus beachten. Sie werden bei Unklarheiten von den Mitarbeiterinnen eingewiesen. Im ganzen Haus stehen Handseife und Desinfektionsmittel zur Verfügung.

Handlungsfähig bleiben durch zwei Teams

In Heidelberg haben sich die Mitarbeiterinnen in zwei Teams aufgeteilt. Die Idee dahinter: Falls es in einem der Teams zu einer Corona-Ansteckung kommt, bleibt die Handlungsfähigkeit durch das andere, gesunde Team erhalten.

Personalmangel in den Einrichtungen

Wegen des Coronavirus gibt es in den Frauenhäusern zum Teil auch Personalmangel: In Mannheim zum Beispiel fällt die Kinderbetreuung aus, weil zahlreiche Ehrenamtliche wegfallen.

Alle drei Frauenhaus-Leitungen fordern von Bund und Land finanzielle Hilfen, falls es wegen der Corona-Krise zu weiteren personellen Ausfällen kommen sollte. Von der Hausleitung in Mannheim heißt es, die Ressourcen seien ausgeschöpft. Falls das Haus wegen eines Corona-Falls unter Quarantäne gestellt werden müsse, würde sich die Lage weiter verschärfen.

Wichtige Telefonnummern

Das bundesweite Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: Tel. 0800 0116 016

Frauenhaus Ludwigshafen: Tel. 0621/ 52 19 69

Frauenhaus Heidelberg: Tel. 06221 831 282

Frauenhaus Mannheim: Tel. 0621/ 74 42 42

Frauenhaus Speyer: Tel. 06232 28835