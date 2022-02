Frau nach Verfolgungsfahrt vor Gericht

per Mail teilen

Weil sie sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hat, muss sich eine 38 Jahre alte Frau am Freitag vor dem Heidelberger Landgericht verantworten.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft saß die Frau mit einem Joint am Steuer. Als sie in eine Polizeikontrolle geriet, soll sie plötzlich Vollgas gegeben haben. Die anschließende Verfolgungsjagd führte über die Autobahn, wobei sie laut Anklage mit bis zu 180 Stundenkilometern unterwegs war. Bei ihrer Flucht soll sie den Streifenwagen gerammt haben.

Frau war schon früher auffällig

Darüber hinaus hatte sie laut Staatsanwaltschaft ein Paket ihres Nachbarn unterschlagen, einen Taxifahrer um seinen Lohn geprellt und ihn anschließend mit Pfefferspray besprüht. Außerdem wird ihr vorgeworfen, einen Schweinestall in Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis) aufgebrochen und zwei Schlüssel an sich genommen zu haben. Das Gericht geht davon aus, dass die Frau an einer bipolaren Störung leidet.