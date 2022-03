per Mail teilen

Eine 43 Jahre alte Frau ist am Mittwochmittag vor einer Tiefgarage von ihrem eigenen Auto an einer Wand eingeklemmt worden. Sie habe den Wagen vor der abschüssigen Tiefgaragenzufahrt abgestellt, um das Garagentor manuell zu schließen, so die Polizei. Dann rollte der Wagen zurück und klemmte die Frau ein. Die Feuerwehr konnte sie aus ihrer Lage befreien, ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Zunächst hatte die Polizei berichtet, die Frau sei unter dem Auto eingeklemmt gewesen.