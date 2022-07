Frau stiehlt Senior 10.000 Euro teure Armbanduhr

Eine Frau hat am Donnerstagnachmittag in Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis) einem 83-Jährigen dessen Armbanduhr im Wert von rund 10.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte die Frau den Senior angesprochen, als der gerade mit seinem Auto vor einer Bank geparkt hatte. Sie habe um Geld gebettelt und den Mann umarmt. Dabei löste sie die Uhr von seinem Handgelenk und verschwand in einem Auto, das in der Nähe stand. Die Täterin, die alleine unterwegs war, wird von der Polizei wie folgt beschrieben: Alter 25 - 30 Jahre, etwa 1,65 Meter groß, korpulente Statur, schwarze Augen, schwarze zu einem Pferdeschwanz gebundene Haare. Spanisch sprechend. Bekleidet war die Frau mit einer dunklen Hose und einer weißen Bluse.