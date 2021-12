Für viele ist es eine schreckliche Vorstellung, in Mannheim wurde sie am Donnerstag Realität: Eine Frau steckte am Hauptbahnhof im Fahrstuhl fest. 25 Minuten lang.

Nach Angaben der Bundespolizei wollte die Frau am Mittag vom Gleis 5 am Mannheimer Hauptbahnhof aus mit dem Fahrstuhl in die Unterführung fahren. Als sie unten ankam, ließen sich die Türen des Aufzugs nicht mehr öffnen. Die alarmierte Bundespolizei musste die Feuerwehr rufen. Diese konnte die Frau schließlich nach 25 Minuten befreien. Ursache unklar, Fahrstuhl wird überprüft Die Ursache für die Panne ist noch unklar. Der Fahrstuhl wird laut Bundespolizei nun technisch überprüft.