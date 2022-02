Frau schneidet Löwenmuster auf Regionalbahnsitzen aus

In einer Regionalbahn auf der Strecke zwischen Mannheim und Heilbronn hat eine Frau mehrere Löwenmuster aus den Sitzbezügen geschnitten. Die 53-Jährige wurde am Samstagabend dabei erwischt. Das teilte die Bundespolizei in Stuttgart am Montag mit. Mit einer Nagelschere hatte sie zehn Löwen aus den Bezügen mehrerer Sitze herausgeschnitten. Als Grund dafür gab die 53-Jährige an, dass ihr die Löwenmuster, die Teil des Landeswappens sind, sehr gefielen. Gegen sie wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.