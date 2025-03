per Mail teilen

In Mannheim hat sich eine junge Frau mit einem 69 Jahre alten Rollstuhlfahrer angelegt – und später auch noch mit der Polizei. Erst wurde sie handgreiflich, dann beleidigend.

Laut Polizei war der 69 Jahre alte Rollstuhlfahrer mit der Straßenbahn in der Mannheimer Innenstadt unterwegs. Weil er am Paradeplatz aussteigen wollte, hatte er sich rückwärts vor der Tür positioniert. Als die Bahn hielt, bat er die Fahrgäste am Bahnsteig, kurz zur Seite zu gehen, damit er die Bahn verlassen kann.

Frau schlägt zu und wird beleidigend

Eine 24 Jahre alte Frau ignorierte die Bitte des Mannes und blieb einfach stehen. Deshalb stieß der Rollstuhl beim Rückwärtsfahren leicht gegen ihren Fuß. Das brachte die Frau so sehr in Rage, dass sie dem Rollstuhlfahrer mit der Faust ins Gesicht schlug und ihn dann auch noch beleidigte. Nachdem sie erneut auf den 69-Jährigen losgehen wollte, hielten sie mehrere Passanten davon ab. Daraufhin täuschte die Frau einen Zusammenbruch vor.

Behandlung durch Rettungskräfte abgelehnt

Als die Polizei eintraf, hatte sich die Frau anscheinend wieder erholt und wurde den Beamten gegenüber aggressiv. Dann erklärte sie, der Rollstuhlfahrer habe sie überfahren, sodass ihr Bein jetzt gebrochen sei und sie einen Herzinfarkt erlitten habe. Von den mittlerweile alarmierten Rettungskräften wollte sie sich aber nicht behandeln lassen. Schließlich entfernte sich die 24-Jährige vom Ort des Geschehens – "offenbar beschwerdefrei", wie es im Polizeibericht heißt. Gegen die Frau wird jetzt wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.