Eine 38-jährige Frau aus Seckach (Neckar-Odenwald-Kreis) ist in ihrem Auto von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht worden. Laut Polizei war sie am Sonntagabend in das geparkte Fahrzeug gestiegen und wollte losfahren. Plötzlich bedrohte sie ein maskierter Mann von der Rückbank aus mit einem Messer. Nach Polizeiangaben forderte er sie zunächst dazu auf, ihn nach Buchen zu fahren. Während der Fahrt verlangte er aber plötzlich, dass sie in einen Waldweg einbiegen sollte. Stattdessen fuhr die Frau bis nach Buchen-Bödigheim, hielt dort an und machte durch Hupen auf sich aufmerksam. Daraufhin flüchtete der Täter. Die Polizei sucht Zeugen.