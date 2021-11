Freizeitbad "Miramar" in Weinheim: Frau blieb in Rutsche stecken

Alptraum für Freizeitbad-Besucher: Eine Frau ist vergangene Woche in der Looping-Rutsche des "Miramar" in Weinheim stecken geblieben. Ihre Rettung: Ein weiterer Badegast.

Die Frau steckte laut dem Weinheimer (Rhein-Neckar-Kreis) "Miramar" etwa eine Stunde lang in der Rutsche fest - vermutlich war sie wegen ihres geringen Körpergewichts mit zu wenig Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Weil das Schwimmbad an dem Tag nicht gut besucht war, saß die Frau über 50 Minuten in der Rutsche fest, bis die nächste Besucherin die Rutsche benutzte und auf sie prallte. Die nachrutschende Retterin, die die andere Frau durch den Aufprall leicht verletzte, konnte dann aber die Klappe öffnen und damit sich und die andere Frau befreien.

Der Eingang des Erlebnisbades "Miramar" in Weinheim SWR

Ausstiegsklappen an der Rutsche nicht betätigt

Für einen solchen Notfall gibt es laut "Miramar"-Betriebsleiter Christian Bierth zwei Ausstiegsklappen an der Rutsche, damit stecken gebliebene Personen aus der Röhre steigen können. Warum die Frau diese Klappen nicht benutzt hat, ist noch unklar. Die Frau leidet angeblich unter Platzangst und hatte vermutlich einen Schock.

Mitarbeiter von Spaßbad sei "abgelenkt" gewesen

Trotzdem, so der Betriebsleiter, hätte der Mitarbeiter, der an diesem Tag an der Rutsche Dienst hatte, die Frau befreien müssen. Da der Mitarbeiter aber abgelenkt gewesen sei und nicht auf den Kontrollbildschirm geachtet habe, sei ihm nicht aufgefallen, dass die Frau steckengeblieben war. Ob der Mitarbeiter nun mit Konsequenzen rechnen muss, stehe noch nicht fest, hieß es.

Personen bleiben offenbar öfter in Rutsche stecken

Wie der Betriebsleiter weiter mitteilte, sei es gar nicht unüblich, dass Personen in der Loopingrutsche zeitweise stecken blieben. Das könne an einem gut besuchten Tag am Wochenende bis zu fünf Mal passieren. Die Rutsche ist zwar erst für Menschen ab 50 Kilogramm Körpergewicht zugelassen, aber auch bei Personen die zum Beispiel 55 Kilo wögen, könne es wohl passieren, dass sie stecken blieben. Das Schwimmbad hat eigenen Angaben zufolge die Rutsche überprüft und alles getestet, es sei technisch alles in Ordnung.