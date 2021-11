per Mail teilen

Die Polizei sucht mehrere Männer, die am Sonntagmorgen eine 59 Jahre alte Frau in der Heidelberger Altstadt angegriffen und ausgeraubt haben sollen. Die Männer sollen sie mit einer Flasche am Kopf verletzt und ihre Handtasche gestohlen haben - darin befanden sich den Angaben zufolge ein Smartphone und ein Schlüsselbund. Zwei der mutmaßlichen Täter konnte die Polizei wenig später festnehmen.