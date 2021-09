Ein Unbekannter soll eine Frau in der Heidelberger Altstadt sexuell belästigt haben. Laut Polizei war die 18-Jährige am vergangenen Samstag gegen 2:30 Uhr in der Fahrtgasse unterwegs. Dort soll sie ein Mann verfolgt, festgehalten und am ganzen Körper unsittlich berührt haben. Die Frau rief um Hilfe. Als Passanten vorbeikamen, ließ der Mann von ihr ab und flüchtete in Richtung Bismarckplatz. Die Polizei sucht Zeugen.