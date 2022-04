Frau stirbt nach Messerstichen

Eine 37-jährige Frau, die am Donnerstagmorgen durch Messerstiche verletzt wurde, ist während der medizinischen Versorgung im Krankenhaus gestorben. Der getrennt lebende Ehemann der Frau hatte am Morgen die Polizei gerufen. Er war durch mehrere Messerstiche ebenfalls erheblich verletzt und konnte laut Polizei noch nicht vernommen werden. Die ersten Ermittlungen deuten darauf hin, dass die Frau zunächst den Mann angegriffen haben könnte. Anschließend könnte es einen Kampf gegeben haben. Die Frau soll einen neuen Partner gehabt haben und von ihrem 36 Jahre alten Ehemann getrennt leben. In der vergangenen Nacht soll sie ihn in seiner Wohnung aufgesucht und angegriffen haben. Die Hintergründe für die Tat sind noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.