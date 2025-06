In Heddesheim hat eine Frau eine Schnappschildkröte gefunden. Aber Achtung! So eine Schildkröte sollte man nicht selbst einfangen, denn: die Tiere können kräftig zubeißen.

In Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat eine Frau eine zehn Kilo schwere Schnappschildkröte gefunden. Am Sonntag alarmierte sie die Polizei - das Tier hatte sie in der Zwischenzeit in einem großen Eimer "gesichert". Darüber hatte der Mannheimer Morgen berichtet.

Schnappschildkröte aus Heddesheim mittlerweile in Auffangstation

Mittlerweile befindet sich das Tier in der Auffangstation von Kevin Keßler im pfälzischen Grossersweiler-Stein. Die Station ist eine spendenfinanzierte gemeinnützige Organisation.

Aber was tut man eigentlich, wenn man so eine Schnappschildkröte entdeckt?

Man sollte nicht selbst versuchen, das Tier einzufangen. Die Tiere sind sehr wendig und können schon mal einen Finger abbeißen, so ein Experte der Auffangstation.

Die örtliche Polizei anrufen, die dann die Schildkröten-Experten kontaktiert.

Ursprünglich stammen solche Schnappschildkröten aus Nordamerika, werden aber gerade im Bereich Mannheim immer mal wieder entdeckt. Das milde Klima und die zahlreichen Gewässer helfen den Tieren dabei, sich gut zu vermehren, so der Experte.