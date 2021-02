per Mail teilen

In Sandhausen ist eine Frau bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden. Laut Polizei war sie dam Donnerstagmittag in rund fünf Metern Höhe auf einem Steiger mit Baumsägearbeiten beschäftigt, als sie plötzlich zwischen Korb und einem Ast eingeklemmt wurde. Sie kam in eine Klinik. Die Unfallursache ist noch unklar.