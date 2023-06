Frau muss aus Margarethenschlucht gerettet werden

per Mail teilen

Einsatzkräfte aus dem Neckartal haben am Dienstagmittag eine Frau aus der Magarethenschlucht bei Neckargerach (Neckar-Odenwald-Kreis) gerettet. Sie hatte massive Kreislaufprobleme.

In der Magarthenschlucht bei Zwingenberg (Neckar-Odenwald-Kreis) ist es am Dienstag zu einem größeren Einsatz gekommen. Mehr als 30 Einsatzkräfte von Feuerwehren und "Helfer-vor-Ort" des Roten Kreuzes aus dem Neckartal retteten am Dienstagmittag eine Frau aus der steilen Schlucht.

Frau bekam massive Kreislaufprobleme in der Schlucht

Die Frau befand sich nach Informationen der "Helfer-vor-Ort"-Gruppe Neckargerach mit massiven Kreislaufproblemen auf der Hälfte des alpinen Pfades durch die enge Schlucht. Dadurch hätten auch die Einsatzkräfte zunächst einige Zeit gebraucht, um zu ihr zu gelangen. Dann musste die Frau per Trage den steilen Pfad hinuntergebracht werden.

Mehr als 30 Einsatzkräfte retten eine Frau aus der Margarethenschlucht bei Zwingenberg am Neckar DRK Landesverband Baden-Württemberg Helfer vor Ort

Mindestens 30 Helferinnen und Helfer der Feuerwehren und Helfer vor Ort aus Neckargerach, Guttenbach, Zwingenberg und Binau waren dabei im Einsatz. Nach rund anderthalb Stunden habe man die Frau an den Rettungswagen übergeben können, sie wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht.