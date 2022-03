Biennale für aktuelle Fotografie in Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen

Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt zeigen bis Ende Mai ihre Werke bei der 3. Internationalen Foto-Biennale an Ausstellungsorten unter anderem in Heidelberg und Mannheim.

Ein Ausstellungsort ist beispielsweise der Heidelberger Hauptbahnhof. Dort sind Bilder aus dem Amazonas-Regenwald in Ecuador zu sehen. Motive sind unter anderem Eingeborene, die seit Jahren Widerstand gegen die Förderung von Erdöl leisten. Ihre Botschaft: Schutz für gewachsenes Leben.

Motto der Foto-Biennale 2022: "From Where I Stand"

Die niederländische Kuratorin Iris Sikking stellt das diesjährige Foto-Festival unter das Motto: "From Where I Stand" ("Von dort, wo ich stehe"). Offizieller Beginn der Biennale in der Region ist am Freitag (18. März) im Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen.

Die letzte Internationale Biennale für aktuelle Fotografie fand coronabedingt zum Teil online statt, eigenen Angaben zufolge mit rund 40.000 Besuchern.

Foto-Biennale in Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen