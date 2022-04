Foto-Schau in Mannheim: "Kiew: Bericht eines Tages: 8. März 2022"

Wer veranstaltet die Fotoausstellung?

Die Ausstellung wird vom Institut Français Mannheim in Kooperation mit der Stadt Mannheim, dem Honorarkonsulat Frankreichs in Mannheim, dem Nationaltheater Mannheim, sowie dem Weltzentrum des Friedens, der Freiheit und der Menschenrechte (Centre Mondial de la Paix, des Libertés et des Droits de l’Homme), das die Ausstellung im Auftrag des Nationalmuseums für die Geschichte der Ukraine im Zweiten Weltkrieg weltweit koordiniert, veranstaltet.