Das baden-württembergische Wirtschaftsministerium fördert die Sanierung von kommunalen Sportstätten mit insgesamt rund 22,4 Millionen Euro. Laut Ministerium profitiert davon auch die Rhein-Neckar-Region. Fast 370.000 Euro fließen laut Wirtschaftsministerium zum Beispiel in die Erneuerung der Sportanlage im neuen Franklin-Wohnquartier im Mannheimer Nord-Osten. Für die Sanierung der Sporthalle samt Außenanlagen in Limbach (Neckar-Odenwald-Kreis) sind rund 380.000 Euro vorgesehen. Das meiste Fördergeld in der Region bekommt die Gemeinde Schönau (Rhein-Neckar-Kreis) – rund 470.000 Euro für den Ersatzneubau eines Lehrschwimmbads. Wirtschaftsministerin Hoffmeister.-Kraut (CDU) begründete die Förderung unter anderem damit, dass Sportstätten entscheidend für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und das Zusammenleben unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen in einem Quartier seien.