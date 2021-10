per Mail teilen

Die Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg steht auf Platz drei des Förderatlas der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Er stellt Kennzahlen zur öffentlich finanzierten Forschung in Deutschland bereit, die das Forschungsprofil von Hochschulen verdeutlichen. In den Sozialwissenschaften hat laut Förderatlas 2021 der DFG die Universität Mannheim mit 30 Millionen Euro die zweithöchste Fördersumme im deutschlandweiten Vergleich eingeworben.