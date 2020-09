per Mail teilen

Am Mittwochmittag ist es am City Airport Mannheim bei der Landung eines Flugzeugs zu einem Unfall gekommen. Die Cessna 140 war mit zwei Insassen besetzt. Eine Person wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme blieb der Flugplatz bis 15 Uhr gesperrt.