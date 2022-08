Check von "Cockpit": Mannheim unsicherster Flughafen Deutschlands

per Mail teilen

Erneut hat der Mannheimer Flughafen beim Thema Sicherheit schlecht abgeschnitten. Er landete auf dem letzten Platz des "Flughafenchecks" der Pilotenvereinigung Cockpit.

Beim jährlichen "Flughafencheck" der Pilotenvereinigung Cockpit geht es um die Sicherheitsausstattung der deutschen Flughäfen. In Mannheim liege das Rollfeld für den Anflug ungünstig. Der City Airport Mannheim bekam daher, wie schon bei früheren Rankings dieser Art, die niedrigste Bewertung.

Kritik an Anflug, Beleuchtung und Ende des Rollfelds

Besonders schlechte Noten erhielt der Flughafen auch beim Thema Beleuchtung der Landebahn, an der Piloten auch bei Sichteinschränkungen und in der Nacht erkennen können, wo sich das Rollfeld befindet und wie es angeflogen werden kann. Auch die Sicherheitszone am Ende der Mannheimer Landebahn schnitt beim Test nicht gut ab.

Der Mannheimer City Airport hat erneut schlecht beim Thema Sicherheit abgeschnitten dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uwe Anspach

Der City Airport Mannheim hat zwei Start- und Landebahnen, eine aus Asphalt und eine Grasbahn. Betrieben wird er von der Rhein-Neckar Flugplatz GmbH. Neben der Rhein-Neckar Air fliegen dort vor allem Sport- oder Privatflugzeuge und der Werksflugverkehr mehrerer Unternehmen, heißt es im Flughafencheck.

Insgesamt hohes Sicherheitsniveau auf deutschen Flughäfen

Insgesamt sei das Sicherheitsniveau an deutschen Flughäfen sehr gut. Einzelne Flughäfen hätten während der Corona-Krise viel in ihre Sicherheitsausstattung investiert, so die Pilotengewerkschaft.

Herzlichen Glückwunsch @MUC_Airport zu Platz 1 bei unserem #Flughafencheck 🛫🥇👏 MUC hat eine sehr gute Ausstattung, u.a. mit ILS-DME Sendern auf allen Pisten für sichere Anflüge bei schlechtem Wetter. Alle Ergebnisse & Infos: https://t.co/HYT9ur1lRi https://t.co/y19MWDb8PB https://t.co/5OUKnAanTV

Der sicherste Airport in Deutschland sei München, vor dem zweitplatzierten Flughafen Leipzig-Halle. Den dritten Platz sicherte sich der Flughafen Stuttgart. Der größte deutsche Flughafen in Frankfurt am Main landete erneut im Mittelfeld.