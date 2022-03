39 Flüchtlinge aus Ukraine angekommen

In Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) sind am Montagabend gegen 23 Uhr nach Angaben des Roten Kreuzes (DRK) 39 Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Es handele sich um Frauen und Kinder und einen Mann, so ein DRK-Sprecher. Der Großteil komme vorläufig in privaten Wohnräumen unter. Ein Initiative von Privatpersonen hatte den Bustransfer für die Flüchtlinge von der polnisch-ukrainischen Grenze bis nach Mosbach organisiert. Jüngster Passagier im Bus sei ein vier Monate altes Kind gewesen. Fast 60 Menschen aus und um Mosbach hatten dem DRK zuvor privaten Wohnraum für die Flüchtlinge angeboten – zumeist Zimmer oder Einlieger-Wohnungen. Die Gemeinde Fahrenbach (Neckar-Odenwald-Kreis) stellt ebenfalls eine Unterkunft zur Verfügung. Der DRK-Sprecher sagte, die Versorgung der Flüchtlinge sei zunächst gesichert, künftig aber sei es besser, man überlasse den großen Hilfsorganisationen mit professionellen Strukturen den Flüchtlingstransfer. Am Freitag werde der nächste Flüchtlings-Bus der Privat-Initiative in Mosbach erwartet.