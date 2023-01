per Mail teilen

Ein 22-Jähriger wollte in Heidelberg vor einer Kontrolle der Polizei flüchten. Die hatte ihn Schlangenlinien fahrend auf einem E-Scooter erwischt. Der Mann sprang in den Neckar.

Mitten in der Alkoholkontrolle der Polizei stieg der 22-Jährige übers Geländer der Heidelberger Theodor-Heuss-Brücke und sprang in den Fluss. Am Ende ohne Erfolg.

Zunächst hatte der Mann bei der Polizeikontrolle behauptet, dass er erst 17 Jahre alt sei und keinen Ausweis dabei habe. Dann tat er nur so, als ob er ins Alkoholmessgerät pusten würde. Die Polizisten wollten ihn zur Blutentnahme mit aufs Revier nehmen. Als dann seine Freunde dazu kamen und er ihnen seine Sachen übergeben wollte, kletterte der 22-Jährige über das Geländer und sprang kopfüber ins Wasser.

22-Jähriger klettert unverletzt ans Ufer

Die Polizei nahm den komplett durchnässten 22-Jährigen kurz danach am Ufer in Empfang - noch bevor die Wasserrettung vor Ort war. Er kam unverletzt in ein Krankenhaus. Dort stellte sich heraus, dass er nicht nur alkoholisiert war, sondern auch Drogen genommen hatte.

Er muss sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten und mit Konsequenzen für seinen Führerschein rechnen.