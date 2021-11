BUGA Mannheim: Projekt zum Schutz von Fledermäusen

Auf dem Gelände der Bundesgartenschau werden zurzeit seltsame Objekte zusammengesetzt. Es sind, kurz gesagt, Fledermauswohnungen.

Noch liegen sie langgestreckt in einer großen Halle des früheren US-Geländes Spinelli: zwei seltsame Gebilde mit Fächern und Kanten, deren Zweck sich ohne Erklärung nicht erschließt. Es sind Fledermaustürme, die für die Bundesgartenschau im Jahr 2023 in Mannheim vorbereitet werden und schon dieses Jahr aufgestellt werden sollen. Sie geben Fledermausarten Unterschlupf - direkt an der dann neugestalteten Feudenheimer Au, wo das Augewässer reichlich Jagdgründe bieten soll.

Gezackte Form, komplexe Lamellenstruktur

Die Holztürme für die Fledermäuse sind gezackt mit einem interessanten Innenleben. Viele parallele Holzbretter bilden im Innern eine Lamellenstruktur, ideal zum Beispiel für die Zwergfledermaus, den Großen Abendsegler, das Graue Langohr oder die Rauhhautfledermaus.

Entwurf von der TU Braunschweig

Die Mannheimer Schreinerei Bechtold hat sich für das Projekt engagiert. Ulrich Bechtold will etwas für den Artenschutz tun. Der Entwurf kam von der TU Braunschweig. Studentinnen und Studenten der Technischen Universität haben den Fledermausturm entworfen und mit wissenschaftlicher Unterstützung so gestaltet, dass er verschiedenen Fledermausarten gefällt.

Neue Tiere anlocken

In Mannheim steht also bald ein Prototyp in der Feudenheimer Au. Der Fledermausturm soll bereits vorhandene Fledermausarten, die bereits in dem Gebiet unterwegs, anlocken und auch neue, hofft die Landschaftsarchitektin Franziska Leyer, die das Projekt betreut

Rendering: J. Peterei & T. Sturz; Habitecture/ Henri Greil

Gegen Marder und Mensch gesichert

Der Turm ist unten gegen Marder mit einem glatten Blech gesichert. Und gegen neugierige Menschen. Die Fledermausquartiere beginnen erst in drei Metern Höhe.

Der Panoramasteg, wie er nach der Fertigstellung aussehen soll RMP

Gute Aussichten

Einer der beiden Türme wird ziemlich nah am zukünftigen Augewässer stehen und bietet dann hoffentlich eine gute Sicht auf die ausschwärmenden Fledermäuse, vor allem am Abend. Das wird voraussichtlich vom Panoramasteg aus gut zu sehen sein, dessen Bauvorbereitung schon begonnen hat.