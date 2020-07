per Mail teilen

Am Dienstag werden 180 Mitglieder der rumänischen Pfingsgemeinde in Sinsheim auf Corona getestet. Hintergrund ist, dass eine Person, die der Gemeinde nahe steht, positiv auf das Virus getestet wurde.

Die Verantwortlichen der rumänischen Pfingstgemeinde hatten sich freiwillig dazu entschlossen, zunächst keine Gottesdienste mehr durchzuführen.

Test wird im Gemeindezentrum durchgeführt

Nach Angaben einer Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises werden die 180 Kirchenmitglieder im Gemeindezentrum in Sinsheim-Steinsfurt auf das Virus getestet. Dabei sind sogenannten "Corona-Taxis" im Einsatz, die das medizinische Equipment mitbringen. Auch ein Team aus drei Ärzten und drei Helfern sei vor Ort. Die Kreisverwaltung stehe in engem Austausch mit der Stadt Sinsheim.

Bis die Testergebnisse vorliegen, dauere es maximal 48 Stunden, so die Sprecherin. Am Donnerstag rechne man mit den Ergebnissen. Im Fall von positiven Tests müssten dann Betroffene in Quarantäne geschickt und Kontaktpersonen ermittelt werden.

Kreis will verhindern, dass sich Virus ausbreitet

Die Stadt Sinsheim und das Gesundheitsamt haben sich nach eigenen Angaben zu der Flächentestung entschieden, um eine mögliche großflächige Verbreitung des Virus auszuschließen.