Nach dem Fischsterben in der Elz im Neckar-Odenwald-Kreis soll ein offizielles Gutachten den entstandenen ökologischen Schaden ermitteln. Tausende Fische waren dort verendet.

Tote Fische aus der Elz privat

Bei dem Störfall in der Kläranlage der Gemeinde Limbach war in der vergangenen Woche ein sogenanntes Flockungsmittel in das Gewässer gelangt. Die Wasserwerte unterschreiten nach Auskunft des Landratsamtes in Mosbach inzwischen wieder die zulässigen Grenzwerte, der Schaden sei aber dennoch riesig, sagte der Limbacher Bürgermeister Torsten Weber.

Einsatzkräfte entfernen Schaum und Schlamm aus dem Wasser

Mitarbeiter der Gemeinde und der Feuerwehr hatten noch am Wochenende Schaum aus dem Gewässer entfernt, außerdem wurde Schlamm aus der benachbarten Fahrenbacher Kläranlage genutzt, um die biologische Reinigung zu verstärken. Private Fischpächter holten dennoch bis zum Samstag über 2.000 verendete Fische aus dem acht Kilometer langen betroffenen Abschnitt zwischen Limbach und Elztal-Auerbach. Polizei und Wasserbehörde haben inzwischen die Ermittlungen aufgenommen.