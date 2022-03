Finanzvorstand verlässt überraschend Walldorfer SAP

per Mail teilen

Der langjährige Finanzvorstand der SAP, Luka Mucic, verlässt nach 27 Jahren überraschend das Unternehmen zum 31. März 2023. Das teilte der Konzern in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) mit.

Das SAP Gebäude SWR

Der Aufsichtsrat habe sich einvernehmlich mit Mucic verständigt, hieß es von der SAP. Erst vor zwei Jahren hatte der Konzern den Vertrag des Managers um weitere fünf Jahre bis Ende März 2026 verlängert. Die Suche nach einem Nachfolger ist laut SAP bereits im Gange.

Mucic war am längsten im Vorstand

Der 51-Jährige gehörte seit Juli 2014 dem Vorstand an und damit länger als jedes andere Mitglied. Der SAP-Vorstandsvorsitzende Christian Klein bezeichnete Mucic in der Pressemeldung als "wunderbaren Mentor“. Nach Einschätzung von Experten wird der Abgang am Kapitalmarkt Aufmerksamkeit erregen, denn nach vielen Veränderungen im Vorstand 2020 galt Mucic als Konstante.