Statt vollen Kinosälen alleine streamen: Beim Internationalen Filmfestival Mannheim-Heidelberg gab es in diesem Jahr alle Filme nur online zu sehen. Das Publikum hat das besser angenommen als erwartet.

Die 50 Filme des Programms von Regie-Nachwuchstalenten konnten in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nur online gezeigt werden. Nach Angaben des Festivals haben sich schätzungsweise etwa 14.000 Menschen die Filme des Festivals angesehen. Genaue Zuschauerzahlen zu ermitteln, sei aber schwierig in diesem Jahr. Insgesamt sei die Filmauswahl sehr positiv wahrgenommen worden, so Festivalleiter Sascha Keilholz. Er zeigte sich positiv überrascht davon, dass die voraufgezeichneten Interviews und Live-Chats mit Filmschaffenden ordentliche Klickzahlen verzeichneten.

Hauptpreis geht an Nuria Giménez Lorang

Eine der Festival-Gewinnerinnen ist Regisseurin Nuria Giménez Lorang mit ihrem spanischen Film "My Mexican Bretzel". Sie hat damit sowohl den mit 25.000 Euro dotierten Hauptpreis, den International Newcomer Award, als auch den "Firesci Preis der Filmkritik" gewonnen. Sie zeigt in ihrem Film eine feinsinnige Montage aus privaten Filmaufnahmen aus den 50er Jahren mit einer frei dazu erfunden Geschichte.

Preise für außergewöhnliche Filme

Den mit 10.000 Euro dotierten "Rainer Werner Fassbinder Preis" für das beste Drehbuch erhielt der chinesische Film "Single Cycle“ von Zhang Qi". Darin geht es um eine rätselhafte Erzählung über die Gefühle und Träume einer jungen Frau. Der Publikumspreis mit 5.000 Euro ging an das amerikanische Sozial- und Liebesdrama "Lorelei" von Sabrina Doyle. Dieser Film erhielt auch den Preis der Jungen Jury. Außerdem wurde noch der Preis der Ökumenischen Jury an "Una Promessa" von Gianluca & Massimiliano De Serio verliehen.

Neuer Leiter Sascha Keilholz

Das Filmfestival Mannheim-Heidelberg fand in diesem Jahr bereits zum 69. Mal statt, es ist nach der Berlinale das älteste Filmfestival Deutschlands. Für den neuen Leiter Sascha Keilholz war das Festival in Corona-Zeiten eine große Herausforderung. Er löste den langjährigen Festivalchef Michael Kötz ab, der jetzt noch das Festival des Deutschen Films in Ludwigshafen verantwortet.

