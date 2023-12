Feuerwerk zum Jahreswechsel: Es gibt einige Einschränkungen

Zu Silvester gibt es in einigen Städten der Region Böllerverbote in der Innenstadt. Ansonsten gelten die bundesweiten Regeln für das Silvesterfeuerwerk.

In einige Kommunen in der Kurpfalz ist das Feuerwerk in Altstadtbereichen ausdrücklich verboten. Darunter sind die Städte Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) und Heppenheim (Kreis Bergstraße) sowie Speyer in Rheinland-Pfalz. Die Kommunen können mit kommunalen Verboten das Abbrennen von Feuerwerk weiter einschränken.

Nicht neben Altersheimen und Krankenhäusern

Ansonsten gelten die bundeseinheitlichen Regeln. Das heißt, dass keine Pyrotechnik in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen oder besonders empfindlichen Gebäuden abgebrannt werden darf. Dazu zählen historische Bauwerke wie zum Beispiel Fachwerkhäuser.

Es gibt viele Orte in den Städten, an denen Feuerwerk verboten ist dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Lars Penning

Mehr Polizei in Mannheim

Die Polizei Mannheim wird in der Silvesternacht mehr Beamte als sonst üblich einsetzen. Das sagte Polizeisprecherin Sabine Abeln auf SWR-Anfrage. Dies sei nötig, auch um Ausschreitungen in der Mannheimer Innenstadt wie in der vergangenen Silvesternacht 2022 zu verhindern. Dabei war ein Polizeibeamter verletzt worden. Es gebe vor dem Hintergrund des Krieges im Nahen Osten aber keine besonderen Gefährdungshinweise.

Keine über die Bundesregeln hinaus gehenden Einschränkungen für das Feuerwerk gibt es in Mannheim und Heidelberg und in den anderen größeren Städten in der Region.

Reißender Absatz von Feuerwerk

Silvesterfeuerwerk fand an vielen Stellen reißenden Absatz. In manchen Märkten war das Feuerwerk schon nach wenigen Minuten ausverkauft.

In Schönau (Rhein-Neckar-Kreis) gibt es es eine Alternative zum privaten Feuerwerk. Dort richtet der Schützenverein ein zentrales Feuerwerk für die Allgemeinheit aus.

In Baden-Württemberg gibt es ansonsten zahlreiche kommunale Einschränkungen.