Die Feuerwehr in Mannheim hat über 300.000 FFP2-Masken an Mannheimer Alten- und Pflegeheime verteilt. Damit sei deren Versorgung für ein weiteres Vierteljahr sichergestellt, heißt es von der Stadtverwaltung. Die Atemschutzmasken hatte die Stadt in der vergangenen Woche vom Land erhalten. Insgesamt habe es sich um mehr als 30 Paletten mit Schutzmasken gehandelt. Der Mannheimer Feuerwehrdezernent Christian Specht lobte die Zusammenarbeit zwischen Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr: Es habe alles reibungslos funktioniert. Er dankte vor allem den Ehrenamtlichen bei der Freiwilligen Feuerwehr für ihren Einsatz fürs Gemeinwohl.