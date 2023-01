Silvester: Polizei und Feuerwehr in Mannheim und Heidelberg sind vorbereitet

Nach coronabedingter Feierpause rechnen Polizei und Feuerwehr in der Region in dieser Silvesternacht mit ähnlich vielen Einsätzen wie in Vor-Corona-Zeiten.

Im Vergleich zu üblichen Wochenenden sind dreimal so viele Beamte im Einsatz, so ein Polizeisprecher auf SWR-Anfrage. Orte, an denen sich erfahrungsgemäß viele Menschen ansammeln, würden präventiv mit Einsatzkräften besetzt. Dazu zählt unter anderem der Bereich um den Mannheimer Wasserturm sowie der Paradeplatz. Polizei rechnet mit Körperverletzungen und Taschendiebstählen Die Beamten erwarten vor allem Körperverletzungen, aber auch zahlreiche Taschendiebstähle. Die Polizei bittet deshalb darum, auf eigene Sachen – vor allem in Menschengruppen – vermehrt zu achten. #Silvester 2022: Mit #Sicherheit gut ins neue Jahr Feuerwehr Heidelberg rechnet mit vielen Brandeinsätzen Die Feuerwehren in der Region bereiten sich mit einem Einsatzplan sowie zusätzlichem Personal auf den Jahrswechsel vor. Die Heidelberger Feuerwehrleitstelle ist mit einem zusätzlichen dritten Mitarbeiter besetzt, erzählt Holger Schlechter von der Feuerwehr Heidelberg. Hinzu kämen zwei weitere Mitarbeiter auf der Wache, die bei Einsätzen mit ausrücken. Auch Freiwillige Feuerwehren beteiligen sich Außerdem stünden Freiwillige Feuerwehren in den Gerätehäusern bereit, um kleinere Einsätze in den jeweiligen Stadtteilen übernehmen zu können. Die Retter in Heidelberg erwarten nach eigenen Angaben bis zu zwanzig Einsätze im Laufe des Silvesterabends - darunter vermuten sie vor allem Brandeinsätze durch Feuerwerkskörper.