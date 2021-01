In einer Wohnung in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat es am Freitagabend gebrannt. Nach Polizeiangaben war das Feuer gegen 22 Uhr in der Küche ausgebrochen. Grund war offenbar eine vergessene Kerze. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro. Der 60 Jahre alte Wohnungsinhaber kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Weitere Verletzte gab es laut Polizei nicht.