Auf der Autobahn 5 bei Walldorf ist am Samstagvormittag ein Auto in Brand geraten. Die Feuerwehr war vor Ort und hat den Vollbrand gelöscht. Verletzt wurde dabei niemand. Während der Löscharbeiten war die A5 in Richtung Süden voll gesperrt, es kam zu Staus. Warum das Fahrzeug in Brand geriet, ist noch unklar, ebenso der Sachschaden.