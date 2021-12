Feuerwehreinsätze in Wohnhaus und KfZ-Werkstatt

Durch den Rauch in einem Mehrfamilienhaus im Heidelberger Stadtteil Rohrbach ist am Samstagmorgen entgegen ersten Meldungen doch eine Person verletzt worden. Ein 24-jähriger Bewohner wurde laut Polizei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Er hatte offenbar einen Wasserfilter auf einer heißen Herdplatte stehen lassen und war dann Schlafen gegangen. Die Feuerwehr brach seine Wohnungstür auf und weckte ihn. Die Ursache für den Brand in einer Autowerkstatt im Mörlenbacher Ortsteil Vöckelsbach heute früh ist dagegen noch unklar.