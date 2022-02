Keine Feuerräder in Wilhelmsfeld

Absage in Wilhelmsfeld (Rhein-Neckar-Kreis): Die Tradition, am Fasnachtsdienstag Feuerräder ins Tal rollen zu lassen, fällt in diesem Jahr aus. Der Grund hat mit Corona zu tun.

Konkret nennt die Gemeinde Wilhelmsfeld als Grund die Gefahr, dass sich bei der Veranstaltung die Feuerwehrleute, die die Veranstaltung betreuen, mit dem Virus infizieren. Sie würden dann für eventuelle spätere Löscheinsätze nicht zur Verfügung stehen, so die Gemeinde. Aufwändige Vorbereitung der Feuerräder Schon die Vorbereitung und die Herstellung der riesigen Feuerräder aus Holz und Stroh sei bei der derzeitigen Belastung der Wehren einfach zu aufwändig - und würde zudem ein weiteres Infektionsrisiko bergen. Die Tradition der Feuerräder geht auf einen heidnisch-germanischen Sonnenkult zurück. Mit dem Brauch soll der Winter vertrieben werden.