Die Stadtbibliothek Mannheim hat am Mittag das achte Stadtschreiber*innen Stipendiat für Kinder- und Jugendliteratur, den "Feuergriffel", vergeben. In diesem Jahr gewinnt die Berliner Autorin Julia Willmann das mit 9.000 Euro dotierte Stipendium. Die Buchidee von Julia Willmann richtet sich an Grundschulkinder: "Die keine Fiege ii" - eigentlich heißt die Schwebefliege Lili, aber durch einen Unfall hat sie ihre Ls verloren. So begibt sie sich hinaus in die Welt und erlebt Abenteuer. Diese Idee überzeugte die Fachjury. Autorin Julia Willmann zieht – wenn des die Pandemie zulässt - am 15. April in den Turm der alten Feuerwache und hat dann drei Monate lang Zeit, ein druckfertiges Manuskript zu schreiben. Der Feuergriffel wurde zum achten Mal von der Stadtbibliothek Mannheim und dem Unterstützerkreis vergeben. Durch das Stipendium sollen Autorinnen und Autoren für Kinder und Jugendliteratur gefördert werden.