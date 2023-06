Feuer in Mannheimer Beachbar

Am frühen Sonntagmorgen ist in einer Mannheimer Beachbar ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

In einer Strandbar am Mannheimer Friedrichsring, in der Nähe des Neckars, ist laut Polizei kurz nach 3 Uhr am Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen schnell auf die Fassade über, später brannte es auch im Inneren der Bar.

Zu diesem Zeitpunkt war die Bar geschlossen, es gab deshalb keine Verletzten. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 50.000 Euro. Das Gebäude sei nicht mehr nutzbar, hieß es.

Polizei Mannheim geht von Brandstiftung aus

Die Polizei geht eigenen Angaben zufolge derzeit von Brandstiftung als Brandursache aus. Deshalb werden Zeugen gesucht, die etwas beobachtet haben könnten. Sie werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen