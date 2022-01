Beim Brand in einem Wohnhaus in St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Samstagnachmittag Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro entstanden. Ein Jugendlicher wurde laut Polizei leicht verletzt, er kam mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befanden sich der 14-jährige Sohn der Wohnungsinhaberin und sein Freund in der Wohnung, als das Feuer im Kinderzimmer ausbrach. Sie hatten zunächst versucht, die Flammen selbst zu löschen. Die Wohnung ist laut Polizei unbewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar.