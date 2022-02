per Mail teilen

Das Feuer in einer Schultoilette im Bach-Gymnasium in Mannheim am Mittwoch ist laut Polizei durch Brandstiftung verursacht worden. Papierhandtücher und Toilettenpapier waren angezündet worden. Der Verursacher ist noch nicht ermittelt. Der Schaden liegt bei 500 Euro. Das Gymnasium war kurzzeitig geräumt worden.