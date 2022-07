Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Nähe des Mannheimer Hauptbahnhofs am Morgen sind nach ersten Informationen der Polizei zehn Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Das teilte die Polizei mit. Die Bismarckstraße auf Höhe des Gebäudebrands ist derzeit in beide Richtungen komplett gesperrt. Der Brand war laut Polizei um halb sieben ausgebrochen. Zur Brandursache liegen bislang keine Erkenntnisse vor.