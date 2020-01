Beim Brand in einer Kellerwohnung am Samstagabend in einem Mehrfamilienhaus in Hockenheim ist Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden. Grund war laut Polizei eine nicht ausgeschaltete Herdplatte in der Küche der Wohnung. Verletzt wurde niemand. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.