Feuer in JVA gelöscht

In der Justizvollzugsanstalt Adelsheim (Neckar-Odenwald-Kreis) hat die Feuerwehr am Freitagnachmittag einen Brand in einem Kellerraum im Gebäudeblock H gelöscht. Der Raum stand zunächst in Vollbrand. Das Gebäude wurde laut Polizei evakuiert und die Insassen in ein anderes Gebäude verlegt. Verletzt wurde niemand. In dem Kellerraum wurde den Angaben zufolge vor allem Müll gelagert. Die Brandursache ist bislang unklar, die Ermittlungen laufen. Auch der Sachschaden steht laut Polizei noch nicht fest. Vor Ort waren rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr und weitere 40 aus dem Rettungsdienst.