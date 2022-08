Brände halten Feuerwehr in Atem

per Mail teilen

Zwei Brände haben die Feuerwehren im Rhein-Neckar-Kreis am Freitagabend in Atem gehalten. Verletzt wurde dabei niemand. Das teilte die Polizei mit.

In Sinsheim-Eschelbach entstand ein Sachschaden von 150.000 Euro. Der Holzanbau eines Wohnhauses war vollständig ausgebrannt. Brandursache war laut Polizei vermutlich ein technischer Defekt.

Die Feuerwehr versucht ein Übergreifen der Flammen zu verhindern PR Video Marco Priebe

In Hockenheim hatte am Freitagabend ein großes Strohballenlager Feuer gefangen (Bild) und brannte die ganze Nacht. Die Feuerwehr versuchte mit einem Großaufgebot ein Übergreifen der Flammen auf die Felder zu verhindern. Die Einsatzkräfte ließen die Ballen kontrolliert abbrennen. Warum die Strohballen in Brand gerieten ist noch unklar.