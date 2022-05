Silobrand im Heizkraftwerk-Nord in Mannheim

per Mail teilen

Bis Mittwochmorgen war die Feuerwehr mit einem größeren Aufgebot im Heizkraftwerk-Nord in Mannheim im Einsatz. Dort war ein Brand in einem Silo mit Holzspänen entstanden.

In der Nacht von Dienstag wurde der Brand bemerkt. Die Löscharbeiten in dem mit rund 400 Tonnen Holzspänen befüllten Silo gestalten sich schwierig. Nach Angaben der Einsatzkräfte war der Brand am Mittwochmorgen noch nicht vollständig gelöscht. Das Silo musste zunächst mit Radladern langsam leergeräumt werden.

Sauerstoff facht Feuer an

Laut Feuerwehr entfachte der Sauerstoff, der durch die Räumung in das geschlossene Silo gelangt, immer wieder das Feuer neu. Verletzt wurde niemand.

Einsatzkräfte bei Silobrand in Mannheimer heizraftwerk-Nord René Priebe • PR-Video

Die Brandursache ist noch unklar. Die Holzspäne werden zur Befeuerung des Biomassekraftwerks gebraucht. Die Feuerwehr war in der Spitzenzeit mit 75 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und der freiwilligen Feuerwehr Mannheim vor Ort.