Bei einem Feuer an einer Lagerhalle in Rimbach (Kreis Bergstraße) ist am Sonntagmorgen ein Schaden von fast 100.000 Euro entstanden. Laut Polizei wurden in dem an die Lagerhalle angrenzenden Carport eine Schneefräse, ein Go-Kart sowie mehrere Reifen beschädigt. Die Fassade der Lagerhalle hat das Feuer ebenfalls beschädigt. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.