Nach Sprengung von Geldautomaten drei Verdächtige festgenommen

Im Oktober hatten Unbekannte einen Geldautomaten in Eppelheim gesprengt. Jetzt hat die Polizei drei Verdächtige festgenommen, die diese und viele ähnliche Taten begangen haben sollen.

Die drei Tatverdächtigen seien am Dienstag in den Niederlanden festgenommen worden. Das teilten die hessischen Ermittlungsbehörden mit. Damit sei ein grenzüberschreitender Erfolg bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität gelungen.

Gesprengter Geldautomat in Eppelheim Priebe/pr-video

Europäische Haftbefehle lagen vor

Gegen die drei Beschuldigten lagen europäische Haftbefehle des Amtsgerichts Frankfurt vor. Sie sind laut Generalstaatsanwaltschaft 22, 27 und 28 Jahre alt und niederländische Staatsangehörige. Sie sollen an mehreren Geldautomatensprengungen in Hessen, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz in den Jahren 2021 und 2022 beteiligt gewesen sein, so auch in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis). Allein der Sachschaden dort betrug rund 100.000 Euro.

Im Einzelfall bis zu 150.000 Euro Beute

Die größte einzelne Summe Bargeld erbeuteten die Täter bei einer Sprengung im hessischen Hattersheim mit über 150.000 Euro - nur einen Tag vor der Tat in Eppelheim.

Ein weiterer möglicher Beteiligter wird noch gesucht Priebe/pr-video

Im Zusammenhang mit der Sprengung eines Geldautomaten im hessischen Oberursel wird gegen zwei der Verdächtigen auch wegen versuchten Mordes ermittelt. Der damals gesprengte Automat befand sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses, in dem sich zum Zeitpunkt der Sprengung Menschen aufhielten.

Verdächtige sollen ausgeliefert werden

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt will nach eigenen Angaben die Auslieferung der festgenommenen Beschuldigten erreichen. Insgesamt befinden sich demnach derzeit sechs mutmaßliche Angehörige der kriminellen Organisation in Untersuchungshaft bzw. Auslieferungshaft.

Weiterer Verdächtiger wird noch gesucht

Ein weiterer mutmaßlicher Beteiligter konnte bislang nicht identifiziert werden. Die Behörden fahnden mit einem öffentlichen Zeugenaufruf nach ihm.