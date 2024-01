Mannheim: Festnahme nach Video-Auswertung

per Mail teilen

Die Polizei hat einen Verdächtigen nach der Auswertung von Bildmaterial überführen können. Nach dem Angriff auf einen 31-Jährigen half eine detaillierte Personenbeschreibung.

Installierte Videokameras im Bereich des Alten Messplatzes haben der Polizei detaillierte Hinweise auf ein Verbrechen liefern können: Ein 31 Jahre alter Mann war unterhalb der Brücke von drei Männern attackiert worden. Während zwei ihn körperlich fixierten, soll ihm nach Polizeiangaben ein dritter mit dem Griffstück eines Messers auf den Kopf geschlagen haben. Danach raubten sie dem Mann Bargeld.

Detaillierte Fahndung durch Analyse aus Video-Überwachung

Das Trio flüchtete nach Polizeiangaben in Richtung "Alter Messplatz". Die Polizei konnte anhand der Videokameras im Bereich des "Alten Messplatzes" eine genaue Täterbeschreibung erheben. Damit konnten Polizistinnen und Polizisten in Mannheim fahnden. Zwei der mutmaßlichen Täter, ein 29-Jähriger und ein 25-Jähriger, konnten nach kurzer Zeit in Tatortnähe festgestellt und festgenommen werden, heißt es. Ein weiterer Täter sei bislang noch unbekannt.

Videoüberwachung in Mannheim mit "positivem Effekt"

Das "Projekt Videoschutz" ist seit 2018 in Mannheim im Einsatz und wird durch das Polizeipräsidium Mannheim in enger Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut betrieben. Ziel ist nach Polizeiangaben die Gefahrenabwehr, die Straftatenverhütung sowie die Straftatenverfolgung.