Nach dem Messerangriff am Mannheimer Marktplatz am Dienstagabend hat die Polizei einen Mann festgenommen. Ein 28-Jähriger war bei dem Angriff lebensgefährlich verletzt worden.

Nach dem Messerangriff vergangene Woche auf dem Mannheimer Marktplatz sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Mannheim mitteilen, handelt es sich um einen 25-jährigen Deutschen. Die Tat passierte nach Angaben der Polizei am frühen Dienstagabend in der Breiten Straße auf Höhe des Mannheimer Marktplatzes, mitten in der Waffen- und Messerverbotszone.

Dem Messerangriff vorausgegangen war ein Streit vor dem Supermarkt am Mannheimer Marktplatz. Um was es ging, ist noch unklar. Dann soll der 25-Jährige ein Klappmesser gezogen und den anderen damit in den Oberkörper gestochen haben. Der Täter flüchtete, der 28-Jährige wurde durch den Messerstich lebensgefährlich verletzt und musste notoperiert werden.

25-Jähriger sitzt in U-Haft

Nach intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei wurde der 25-jährige Tatverdächtige gefunden und festgenommen. Inzwischen sitzt er in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird jetzt wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung ermittelt.