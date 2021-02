Im Heidelberger Stadtteil Neuenheim ist am Donnerstag in einigen Straßenzügen die Fernwärmeversorgung ausgefallen. Betroffen seien derzeit 25 Haushalte, teilten die Stadtwerke Heidelberg mit. Mitarbeiter der Stadtwerke seien vor Ort, um den Schaden zu beheben. Es handle sich um einen Defekt an einer Versorgungsleitung. Am Donnerstagabend sollte die Fernwärmeversorgung wieder intakt sein, hieß es.